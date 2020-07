Calciomercato Inter: contatti con il Tottenham per il centrocampista

Inter, prosegue la caccia ad un centrocampista di rottura. Come emerso nella giornata di ieri da Tuttosport, i nerazzurri sono pronti a trattare con il Tottenham.

Inter, Tanguy Ndombele è un grande obiettivo

L’Inter pensa a Tanguny Ndombele. Il centrocampista francese, lo scorso anno al Lione, è tra i grandi obiettivi di mercato dei nerazzurri. La voce è stata confermata anche da Sky Sport.

Quello del francese sembrerebbe il nuovo nome per il centrocampo dell’Inter. Il centrocampista classe ’96 del Tottenham è un profilo che è sempre piaciuto a Marotta ed Ausilio.

Il club milnese, infatti, lo segue da tempo, anche da prima del trasferimento in Premier dal Lione per 60 milioni.

Inter: contatti confermati per Ndombele

Per questa ragione nelle ultime settimane sarebbero iniziati i primi contatti tra le due società. La volontà dell’Inter sarebbe quella di impostare l’operazione con uno scambio, inserendo un giocatore nell’affare.

Sono diversi, infatti, i profili che potrebbero piacere a Mourinho come Brozovic, Perisic (che Mou voleva ai tempi dello United) o Skriniar.

La volontà di Conte è quella di cambiare modulo e passare ad un 3-4-1-2. Per far questo non basterebbe avere Borozovic a centrocampo ma ai nerazzurri servirebbero due centrocampisti di copertura come Ndombele e, ad esempio, Sandro Tonali o Barella.

Anche in difesa i centrali dovrebbero dare maggior costruzione. Per questo Skriniar potrebbe salutare. Quest’ultimo in particolare potrebbe interessare molto gli Spurs.

