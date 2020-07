Il Bologna di Sinisa Mihajlovic ha concluso il campionato a metà classifica, salvandosi con molte giornate di anticipo ma lasciando comunque una nota negativa nella soddisfazione del tecnico rossoblù. Nel mirino dell’allenatore serbo del Bologna, nelle ultime settimane, è finito Riccardo Orsolini che è anche l’obiettivo di calciomercato di tanti club.

Calciomercato Bologna, Orsolini furioso con Mihajlovic

Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, Riccardo Orsolini ha parlato ha parlato delle ultime settimane, molto negative dal punto di vista dei risultati e della sfuriata di Mihajlovic contro di lui.

“A Firenze abbiamo giocato molto male. Ci stiamo chiedendo cosa è successo, anche noi cerchiamo alcune spiegazioni, ma tutte quelle che ci diamo non bastano. Abbiamo avvertito il calo fisico, ma alla fine non sappiamo cosa sia successo”.

Mihajlovic ha usato parole dure. “Con noi non ha parlato, non ci ha rivolto la parola. Ed è stato un silenzio più assordante di tanti rimproveri. Il silenzio ti fa riflettere e più pensi più stai male“.

CLICCA QUI PER RESTARE AGGIORNATO SU TUTTE LE NEWS DI MERCATO

Orsolini sull’attacco di Mihajlovic

“Abbiamo un rapporto franco, sì. Parliamo spesso. E non mi sono piaciute certe cose che ha detto su di me in conferenza stampa, quando ha detto che devo svegliarmi anche io: non l’ho gradito e non gliel’ho nascosto, avrebbe fatto meglio a dirmele in privato. Mi ha detto che lo ha fatto per darmi una scossa”.

Potrebbero interessarti anche

Calciomercato Juventus, addio a Sarri senza Champions League: il sostituto

Mercato Inter, si chiude per Tonali: cifre e dettagli dell’affare

Calciomercato Milan, un grande ex si propone dopo la retrocessione