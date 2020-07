Calciomercato Atalanta: assalto di Mourinho per un gioiello nerazzurro

L’Atalanta aspetta con ansia le final 8 di Champions League. Il club nerazzurro, dopo aver centrato un’altra qualificazione nella massima competizione europea, dovrà difendersi in estate dagli assalti della big per i suoi gioielli.

Atalanta, il Tottenham vuole Castagne

Tra i calciatori che potrebbero andar via anche Castagne. L’esterno, che in questa stagione è stato spesso relegato in panchina, piace a diversi club.

Nelle ultime ore si è fatta larga una nuova pretendente per Timothy Castagne: dopo il PSG, sull’esterno dell’Atalanta sembrerebbe esser piombato anche il Tottenham di Mourinho.

Come riportato dal London Evening Standard, infatti, il club londinese sarebbe pronto a strappare il terzino a Percassi e al tecnico Gasperini.

La situazione contrattuale di Castagne a Bergamo è molto delicata visto che il suo attuale accordo con il club nerazzurro è in scadenza nel 2021.

Per questo la società, per non perderlo a zero tra un anno, potrebbe decidere di vendere e a quanto pare il belga potrebbe scegliere un’altra destinazione.

Atalanta: Castagne non è l’unico ad avere mercato

Dopo una stagione straordinaria, la Dea dovrà fare i conti con tanti club che in Europa hanno seguito il suo percorso e sono pronti a bussare alla porta delle formazione allenata da Gasperini per i suoi gioielli. Diversi calciatori hanno mercato anche in Italia. Tra questi anche Zapata, oggetto del desiderio della Juventus per affiancare Ronaldo in attacco.

LEGGI ANCHE >>> Atalanta, tutto pronto per l’Inter