In casa Atalanta tiene banco il “caso” Ilicic. Il fantasista sloveno già da qualche settimana non è a disposizione del club nerazzurro e rischia uno stop lunghissimo ma ad oggi non ci sono notizie certe sulle sue condizioni.

Atalanta, cos’ha Ilicic?

L’ultima apparizione in campo risale alla gara dell’Allianz Stadium contro la Juventus. Dall’11 luglio, Josip Ilicic non è più a disposizione di Gian Piero Gasperini, ufficialmente per un “ritardo di condizione”. Ma non si conoscono i tempi di recupero e ciò che più rende preoccupante la situazione dello sloveno sono le ultime notizie riguardanti il futuro. E’ rimasto fuori per un problema alla caviglia, ma Gasperini ha già annunciato che molto probabilmente non sarà a disposizione per la Champions League contro il PSG. Stando a quanto si legge sulle colonne del Corriere della Sera, Ilicic rischierebbe addirittura di saltare l’inizio della prossima stagione.

Final Eight un miracolo

Secondo le notizie riportate dalla Gazzetta dello Sport, Josip Ilicic sarebbe in Slovenia, con un permesso del club, per cercare di recuperare il prima possibile e per restare vicino alla propria famiglia. Dovrebbe tornare la prossima settimana a Zingonia per riunirsi al gruppo ma resta comunque quasi impossibile vederlo nelle Final Eight di Lisbona. Ad oggi le sue condizioni restano un mistero.

