Vaccino coronavirus, 4 aziende finaliste: svelati i tempi

Il Coronavirus continua a mettere paura e ansia in tutto il mondo. Duro colpo psicologico per la popolazione mondiale che è stata colpita dal terribile virus che ad oggi ha colpito quasi 20 milioni di persone e ucciso oltre 670 mila abitanti (numeri che potrebbero essere anche più alti di quelli resi ufficiali). Intanto, lo studio per il vaccino prosegue e ora sembra essere arrivato a uno step successivo la situazione. Ci sono le quattro aziende pronte ad ultimare tutta la procedura.

Coronavirus, vaccino in fase di studi: le quattro aziende finaliste

Ci sono buone notizie per la popolazione mondiale riguardo il vaccino da Coronavirus. Come riportato dall’edizione del Corriere della Sera, ci sono 4 aziende che hanno presentato la loro candidatura concreta per ultimare i passaggi e ottenere un vaccino per il mondo intero. Sono l’azienda svedese AstraZeneca (l’Italia ha prenotato 400 milioni di dosi di vaccino), Moderna che collabora, BioNTech/Pfizer e e la cinese CanSino. Ma entro quando si avrà il vaccino per il Coronavirus?

LEGGI ANCHE >>> Stasera in Tv: le partite di oggi 30 luglio

Vaccino Coronavirus, svelati i tempi per averlo

Quando sarà pronto il vaccino per Coronavirus? Questo ancora è ignoto. Intanto, in Russia, pare esserne pronto già uno grazie all’Istituto Gamaleya, dove si sta proprio valutando l’efficacia. Come riportato dal Corriere della Sera sempre, ad oggi le aziende sono entrate nella fase tre dove dovranno dimostrare l’efficacia, poi serviranno mesi o in caso di brutte notizie anche anni. Il farmaco dovrà dimostrare di non causare anche effetti collaterali gravi.