Ultime Juventus, infortunio Dybala: la Joya vede la Champions?

Un finale di stagione molto difficoltoso per la Juventus, che nonostante la vittoria del nono Scudetto di fila, è arrivata a fatica per quanto riguarda la condizione fisica. Alcuni giocatori sono apparsi parecchio provati da questo rush finale, e dall’altra parte qualcun altro è stato costretto ad uno stop. A proposito di questo pare ci siano delle novità importanti per quanto riguarda Dybala.

Ultime Juventus: Dybala può tornare per il Lione

Un infortunio che sembrava aver dato una mazzata enorme per Sarri, ma che alla fine ha portato semplicemente a tantissima preoccupazione. Dybala si era fatto male nella sfida Scudetto contro la Sampdoria, e nel primo tempo era stato costretto ad uscire dal campo a causa di un’elongazione del retto femorale della coscia sinistra. Una diagnosi non grave, e che adesso pare avvincinarsi sempre di più al passato: la Joya vede la Champions, e anche su Instagram non sono mancati i messaggi di grande speranza per un recupero che sarebbe importantissimo. Dybala vuole tornare, e ad 8 giorni dalla gara, non è così difficile vederlo in campo. Questa la notizia riportata dal Corriere dello Sport.

Infortunio Dybala: ritorno fondamentale

Il ritorno di Dybala in vista del match contro il Lione sarebbe importantissimo, anche perchè se quello di ieri a Cagliari era un test per il tridente Higuain-Cr7-Bernardeschi, allora non si può certo dire sia stato superato. Il Pipita difficilmente arriverà in piena forma, servirà la Joya, Sarri lo sa.

