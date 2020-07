Torino: addio Longo, ecco chi arriva in panchina

Il Torino da la caccia ad un nuovo allenatore. Il club granata valuta la posizione di Longo e pensa al possibile sostituto per la panchina.

Torino: Longo potrebbe già valutare

Il Torino cerca un nuovo allenatore. Come riportato da cm.com, la rosa di nomi per sostituire il tecnico è molto lunga.

La prima pista porta all’ex Cagliari Rolando Maran. Ma occhio anche ad altri profili come Leonardo Semplici, Eusebio Di Francesco,

Sono questi gli altri allenatori che nelle ultime settimane sono stati accostati al Torino anche se questi sembrerebbero esser stati scartati dal presidente Urbano Cairo e da Davide Vagnati. Se, come sembra, Moreno Longo non dovesse rinnovare il contratto con la società granata, il primo indiziato a sedere sulla panchina del club potrebbe essere Marco Giampaolo.

L’ex tecnico di Milan e Sampdoria potrebbe presto essere il nuovo allenatore del Torino.

Torino, la situazione di Giampaolo

I contatti con l’ex tecnico di Sampdoria e Milan sono già stati avviati da tempo in vista proprio dell’addio di Longo.

L’ex allenatore del Frosinone, infatti, dopo la salvezza raggiunta a fatica potrebbe perdere il posto: nei prossimi giorni Cairo prenderà insieme al suo dt la decisione definitiva sul futuro di Longo, magari avendo già in mano una bozza del nuovo contratto di Giampaolo che, in ogni caso, dovrà liberarsi dal Milan per poter firmare per la prossima stagione.

