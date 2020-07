Serie A, Dal Pino: “Nuova stagione il 12 settembre, ma il protocollo sanitario va rivisto”

Al termine dell’assemblea per i diritti tv ha parlato il numero uno della Lega ai giornalisti che lo attendevano fuori. Si è discusso del prossimo campionato e della questione tifosi negli stadi.

Dal Pino: “La prossima stagione dovrebbe ripartire il 12 settembre“

Paolo Dal Pino, presidente della Lega di Serie A, ha parlato ai giornalisti una volta finita l’assemblea per i diritti tv. Ecco le sue dichiarazioni: “Ci sono molte cose da affrontare nei prossimi mesi, come ad esempio il protocollo sanitario. Se dovesse rimanere cosi com’è sarebbe molto difficile affrontare un campionato con un tampone ogni 4 giorni. Bisognerà applicare nuove modalità. Lunedì 3 agosto ci sarà una riunione sui calendari per decidere la data di partenza del prossimo campionato di Serie A.

Per il momento ci siamo accordati sul 12 settembre, ma stiamo cercando di guadagnare un po’ più di tempo affinché le squadre possano riposare. Non è da escludere che ci possa essere uno slittamento“.

Dal Pino sui tifosi: “Speriamo possano ritornare“

“Non bisogna fare errori, dobbiamo fare molta attenzione. Abbiamo presentato uno studio serio per la riapertura degli stadi. La sicurezza viene prima di tutto. Nessuno ha parlato di stadi pieni, ma di distanze mantenute e ingressi diluiti. Il nostro Paese ha agito molto bene nella crisi, sempre secondo le disposizioni che ci ha dato il Governo“.