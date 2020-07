Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo quasi dieci anni fa, l’ex calciatore è pronto a ritornare nel mondo del calcio, ma questa volta lo farà da dietro ad una scrivania.

Fernando Morientes al Capri! Ma come direttore tecnico…

Ha vestito le maglie di Real Madrid, Monaco, Liverpool, Valencia ed Olympique Marsiglia. Una volta chiusa la vita da calciatore ha provato quella da allenatore (con risultati non proprio soddisfacenti). Stiamo parlando dell’ex centravanti della nazionale spagnola, Fernando Morientes. Ebbene sì, ‘El Moro‘, è stato ingaggiato da una squadra campana che militerà nel prossimo campionato di Eccellenza, il Racing Capri. Ovviamente non come giocatore, ma con un nuovo ruolo: quello da direttore tecnico del club.

Era stato avvistato proprio nell’isola nel golfo di Napoli, ma non per vacanze. Queste le sue dichiarazioni una volta firmato il contratto: “Quando ero giovane sono stato molto vicino a trasferirmi in Italia, ma non si è mai concretizzato nulla. Quando giocavo nel Real la squadra che ha mostrato maggior interesse nei miei confronti è stata la Roma“.

Pagniello annuncia: “Porteremo il vero calcio a Capri“

Ha parlato anche il presidente del club campano, Morris Pagniello: “Fernando avrà il compito di portare il club tra i professionisti e di valorizzare tutti i giovani talentuosi che si perdono per strada. Porteremo il vero calcio a Capri. Partiamo da una categoria minore, ma vi assicuro che ne vedrete delle belle“.