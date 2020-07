La Roma chiude ufficialmente la stagione al quinto posto. Grandi prestazioni in queste ultime settimane del club giallorosso che ha messo alle spalle Milan e Napoli. Sono arrivate le parole del patron James Pallotta al termine della vittoria dei giallorossi contro il Torino. Elogi a mister Fonseca e alla squadra per il traguardo raggiunto. Ora testa all’Europa League.

Roma, Pallotta torna a parlare di Fonseca e squadra

“Altra vittoria difficile e grande filotto di risultati. Non è facile raccogliere 19 punti degli ultimi 21, con così tante partite in poco tempo. Grande lavoro di Paulo, del suo staff e di tutti i giocatori. C’è ancora tanto da giocarci in Europa League”. E’ questo il tweet del presidente James Pallotta dopo la vittoria della Roma sul Torino che ha matematicamente permesso alla Roma di chiudere al quinto posto.

