Oroscopo di oggi 30 luglio: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo giovedì.

Oroscopo Paolo Fox 30 luglio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata energica, in cui toccherà avere molte forze. C’è bisogno di far chiarezza per quel che riguarda i rapporti di coppia, ma anche per i semplici innamorati. Mettiti in gioco e rischia, ma limita i danni finché puoi.

Toro. Giornata difficile da affrontare, vivrai una forte agitazione. Datti dei limiti per quel che riguarda le finanze e fai attenzione alle provocazioni in arrivo da uno Scorpione e da un Acquario.

Gemelli. Rimanda le cose in sospeso, perché questo non è un buon momento per affrontarle. E’ un periodo nervoso questo per te ed è tale il nervosismo, da non farti essere lucido in scelte che potrebbero rivelarsi importanti. Oggi fatti scivolare le cose.

Cancro. Finalmente riesci a goderti le cose con le persone, sei tornato ad essere quella persona che sa amare. La felicità è dietro l’angolo, ma tu vai a cercarla.

Leone. Hai bisogno di più energia per la giornata che arriva. Alcune difficoltà continuerai a viverle, sei irritato e infastidito da qualcosa. Cerca di rimandare alcune discussioni, perché non è il momento di affrontarle.

Vergine. Per le coppie c’è un rischio rottura, sarà importante calmare le acque nel bel mezzo delle discussioni. Giove e Saturno favorevoli, è per questo che nella seconda parte di quest’anno, arriveranno sorprese piacevoli.

Oroscopo di oggi: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Giornata energica quella che arriva, alcuni incontri potrebbero rivelarsi interessanti. Sii prudente sul lavoro, perché alcuni scontri potrebbero essere pesanti. Tieni duro, verranno tempi migliori anche in ambito lavorativo.

Scorpione. Finanze in rosso, è per questo che le spese non necessarie, te le sconsiglio. Mettiti in gioco nei sentimenti, hai bisogno di fare nuovi incontro. Sul lavoro, favoriti i liberi professionisti.

Sagittario. Alcune tensioni potrebbero venir fuori, soprattutto per quel che concerne l’amore. Adesso però arriverà agosto, mese che rimetterà le cose al proprio posto. Favorite nuove conoscenze, anche in ambito lavorativo.

Capricorno. E’ un momento di caos generale, in questi giorni potrebbero chiudersi alcuni rapporti, tanto da farti star male a causa degli stessi. Col tempo ti accorgerai che però, questo momento, ti servirà a capire di cosa hai veramente bisogno. Sii paziente in amore.

Acquario. Positività in arrivo per quel che riguarda l’amore, vale soprattutto per i single. Ci saranno diverse occasioni per nuovi incontri, sfruttale. La Luna sarà a tuo favore. I problemi lavorativi sono comunque dietro l’angolo.

Pesci. Un po’ di agitazione in arrivo, ma è normale in questo periodo per te. Inoltre alcune discussioni in amore potrebbero turbarti. Sei troppo geloso, devi andare avanti su certe questioni. Rimanda i tuoi impegni al week-end, ti servirà.

L’oroscopo delle squadre

Napoli–Leone: E’ stato un periodo complesso, scarico di motivazioni. Adesso arriva il tuo mese, con la Luna a favore nel tuo segno. E’ per questo che il Napoli potrà credere al sogno di passare contro il Barcellona, non appena si entrerà nel vivo della Champions League.