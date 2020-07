La Juventus si proietta già alla prossima stagione. Il club bianconero ha da poco vinto il suo nono scudetto di fila, ma i festeggiamenti sono già messi da parte. Ora la Juve è proiettata al prossimo obiettivo, quello di ribaltare nella gara di ritorno l’1-0 subito in Francia contro il Lione nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Intanto, la società pensa al mercato e non solo.

Nuova maglia Juventus, la presentazione sui social

In vista della prossima stagione, la Juve ha già presentato in queste ore la maglia della prossima stagione sui social. Nel video sono presenti sia Dybala che Cristiano Ronaldo. Ma non solo loro, perché i bianconeri hanno inserito anche le giocatrici migliori della Juventus femminile, Bentancur e De Ligt. Tante novità da parte dell’Adidas.

Juventus, nuova maglia: la presentazione con Dybala e Ronaldo – VIDEO

Maglia Juventus 2020/21, arriva la presentazione sui canali ufficiale della Juve la nuova maglia. Strisce biache e nere a pennellate, con logo e sponsor che prenderanno il colore oro. Numeri alle spalle dei calciatori di color nero. Arrivato il comunicato della società che ha ringraziato lo sponsor Adidas per aver mantenuto tradizione, arte, eleganza, eccellenza e innovazione con la maglia della prossima stagione.