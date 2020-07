Serie A, Gravina: “Ripartenza? Forse ad ottobre. Mi piacerebbero i playoff”

Il campionato è praticamente giunto al termine, e quasi ogni verdetto è già stato dato. Ora testa all’ultima giornata poi al meritato riposo, prima poi di ricominciare di nuovo tra non molto tempo. Proprio su questo argomento ci sono ancora diversi interrogativi: quando ripartirà la prossima Serie A?

Gravina: “Mi piacerebbero i playoff”

Ad oggi ci sono tante ipotesi e poche certezze sulla prossima ripartenza di Serie A, con un format attuale che secondo molti continua ad essere poco percorribile. Ci sono inoltre tanti argomenti di cui trattare, come ad esempio la questione playoff. A dire la sua ci ha pensato Gabriele Gravina, presidente della FIGC:

“A fine agosto ci sono le convocazioni della Nazionale, poi il 4 e l’8 ci sono due partite, ricominciare il campionato il 12 penso sia un’opzione difficile da realizzare. Ripartire il 19? Magari anche ad ottobre, ci sarà da valutare bene la cadenza del calendario. Per quanto riguarda i playoff io sarei favorevole, ma non so se si attueranno. Bisognerà incastrare al meglio gli impegni nazionali ed internazionali”

Ripartenza Serie A: tanti dubbi

Gravina ha parlato chiaro, e lo aveva già fatto qualche giorno fa, quando ha spiegato le sue preoccupazioni per quanto riguarda il protoccolo. Un qualcosa che andrebbe rivisto, con impegni che si accavalleranno parecchio, probabilmente fin troppo. Fatto sta che per ora continua ad esserci poca chiarezza.

LEGGI ANCHE: Serie A, a rischio la prossima stagione: le parole di Gravina