News Napoli, Mertens parla del suo futuro compagno di squadra

L’attaccante del Napoli, Dries Mertens, è intrvenuto ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli‘. Ha parlato del rinnovo con gli azzurri e sulla sfida dell’8 agosto contro il Barcellona.

Mertens: “Barcellona? Dobbiamo portare a casa un risultato storico“

Il centravanti del Napoli, ‘Ciro‘ Dries Mertens, ha parlato ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli‘. Ecco le dichiarazioni del nazionale belga: “Barcellona? E’ una partita dove può succedere di tutto. Il nostro mister ci sta caricando tantissimo. Devi avere la convinzione per poter giocare queste tipo di partite, altrimenti il calcio non fa per te. Il nostro obiettivo è quello di fare una buona figura e di fare un grande risultato. Spostare il match di ritorno a Lisbona? Non è un nostro problema, il nostro compito è quello di giocare le partite e basta.

I match senza il supporto dei tifosi? Quando abbiamo giocato la prima volta contro l’Inter in Coppa Italia era molto strano, si sentiva tutto. Ora ci ho fatto l’abitudine“.

Mertens sul rinnovo: “Finalmente ce l’abbiamo fatta“

“Prima della Champions League c’è ancora da giocare la partita contro la Lazio in campionato. Dobbiamo essere fiduciosi e andarcela a giocare. Rinnovo? Ho atteso un po’, ma la cosa che conta è che la firma è arrivata. Il mio futuro? Aiutare i giovani a crescere. Osimhen? Speriamo di farlo inserire al meglio“.