Il calcio moderno continua a rinnovarsi e stare al passo con la tecnologia. L’arrivo di DAZN in Italia è soltanto un assaggio di quello che potrebbe accadere nei prossimi anni. Continua la guerra sui diritti d’immagine delle grandi aziende e società che lavorano online. Negli ultimi anni Amazon ha provato ad acquistare i diritti Serie A, ma al momento non c’è ancora nulla di concreto. Ora però arrivano novità importanti dalla Francia.

Netflix calcio, la svolta in Francia

Non ha intenzione di limitarsi a Serie Tv e Film il dominio di Netflix. La società operante nella distribuzione via internet di film, serie televisive, documentati e altri contenuti d’intrattenimento ora vuole espandersi anche nel mondo dello sport. Infatti, la piattaforma a pagamento vorrebbe entrare a gamba tesa nel mondo del calcio e assumere il dominio. Svolta epocale in Francia a partire dalla prossima stagione.

Netflix, la svolta: acquistati i diritti di Champions, Premier League e Ligue 1

La svolta arriva in Francia, dove secondo il noto quotidiano l’Equipe, Netflix ha già raggiunto l’accordo con Mediapro per la cessione dei diritti di Champions League, Premier League e Ligue 1 ,a soltanto per la Francia. Il tutto a partire dalla prossima stagione che prenderà via a breve, ad agosto. L’abbonamento (compreso sempre di Film e Serie Tv, avrà un costo totale di 30 euro al mese.