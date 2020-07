Napoli, De Laurentiis in procura: minacce dalla camorra

Aurelio De Lauentiis si gode le sue vacanze in attesa della grande sfida con il Barcellona, dove il Napoli l’8 agosto affronterà i catalani al Camp Nou per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Nel frattempo la società si sta muovendo già sul mercato per la prossima stagione. Piccolo intoppo però nelle ultime ore per il patron azzurro riguardo le sue vacanze. E’ stato convocato dalla Procura di Napoli.

Napoli, De Laurentiis in Procura per le pressioni della camorra

Ha parlato nelle ultime ore Aurelio De Laurentiis al PM Francesco De Falco della Procura di Napoli. Il patron azzurro è stato ‘accusato’ da Gennaro De Tommaso, ultras azzurro noto come Genny a carogna, di essere stato messo sotto pressione dal Clan Lo Russo riguardo l’assunzione nel settore giovanile di Gianluca Grava. De Tommaso collabora con la giustizia sportiva da diversi anni ormai dopo l’arresto, ora è riconosciuto dalla Corte d’Appello come pentito affidabile e attendibile.

Napoli, De Laurentiis ascoltato in Procura sulle presunte minacce della Camorra riguardo l’assunzione di Grava

Dopo essere stato ascoltato, il presidente De Laurentiis è tornato a fare le sue vacanze interrotte da questa piccola parentesi di circa un’ora. Smentite su tutti i fronti dal patron del Napoli riguardo le pressioni subite sull’assunzione di Gianluca Grava come responsabile del settore giovanile del club azzurro. Al momento non ci sono riscontri nelle indagini ed è molto probabile che la faccenda si chiuda con l’archiviazione del caso.