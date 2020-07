Fiorentina, Iachini: “Ho parlato con Commisso, è molto felice”

Beppe Iachini, allenatore della Fiorentina, è intervenuto a Sky Sport a fine delle partita Fiorentina-Bologna finita 4-0.

Fiorentina, le parole di Iachini

Ecco quanto evidenziato da Calciomercato24.com.

“Ho scherzato molto con Chiesa, è un giocatore che non ha bisogno di essere motivato. Non so se l’anno prossimo resteremo entrambi e Firenze. Sento spesso il presidente, è felice del lavoro che abbiamo svolto. Mi ha chiamato qualche giorno fa a telefono. La viola era in una classifica complicata, siamo riusciti a tirarci fuori”.

