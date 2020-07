Calciomercato Sassuolo, possibile colpo dal Barcellona!

Dopo l’acquisto di due anni fa del difensore brasiliano, Marlon, la dirigenza neroverde sta seguendo con attenzione un altro baby fenomeno che gioca nei blaugrana.

Idea Monchu per il Sassuolo. Carnevali ci pensa

L’asse Barcellona-Sassuolo può continuare. Dopo l’arrivo del giovane Marlon e della cessione in prestito semestrale dell’attaccante Kevin Prince Boateng in Catalogna, i neroverdi sono pronti a piazzare un altro colpo che può provenire dal settore giovanile blaugrana. Nelle ultime ore impazza l’idea che vorrebbe il Sassuolo prelevare il capitano del Barcellona B, il centrocampista Monchu. A confermare ciò ci ha pensato il direttore generale degli emiliani, Giovanni Carnevali: “Stiamo parlando un un ragazzo giovane molto promettente. Ne stiamo già discutendo con la dirigenza spagnola, seguiamo il calciatore già dalla passata stagione. E’ un prospetto interessante, con il club poi abbiamo un ottimo rapporto.

L’interesse del Sassuolo per Monchu c’è, ma parlare di questa operazione già conclusa proprio no. Vedremo con calma come andrà a finire. Sono convinto che abbia tutte le caratteristiche adatte per diventare un grande giocatore in futuro“.

Carnevali su Boga: “40 milioni di euro sono pochi“

Uno dei pezzi pregiati della sua squadra è sicuramente l’attaccante ivoriano, Jeremie Boga. Quest’ultimo è corteggiato dal Napoli. Il dg Carnevali ha dichiarato: “Per acquistarlo servono più di 40 milioni di euro“