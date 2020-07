Il calciomercato della Roma dipenderà molto dalla situazione finanziara della società: il sogno resta Edinson Cavani, svincolatosi dal PSG.

Calciomercato Roma, Cavani sfuma: c’è il Real Madrid

Edinson Cavani non ha alcun accordo per la prossima stagione. Il 30 giugno scorso è scaduto il suo contratto con il PSG e ha deciso di prendersi il tempo necessario per valutare la miglior offerta per il prosieguo della carriera. Ha tantissimi estimatori, da ogni angolo del mondo, e la prossima stagione potrebbe essere vissuta anche nel calcio “minore”. Ma per Cavani ci sono anche tanti club europei, pronti a fare uno sforzo per accaparrarsi El Matador. In Italia, oltre all’Inter, sondaggi importanti sono stati portati avanti anche dalla Roma che, però, deve fare i conti con il possibile cambio societario. Ma stando a quanto riporta Don Balon, il sogno giallorosso è destinato a tramontare a causa dell’intermissione del Real Madrid.

Cavani vola a Madrid domani

Stando al quotidiano spagnolo, infatti, il Real Madrid avrebbe deciso di puntare su Edinson Cavani che domani dovrebbe addirittura volare nella capitale spagnola per concretizzare il suo accordo con Florentino Perez. El Matador percepiva un ingaggio da 12 milioni di euro netti a stagione al PSG ma sarebbe disposto a chiedere meno per firmare con i Galacticos. Battuti sul tempo, dunque, Atletico Madrid, Roma, Benfica e Manchester United che stavano pensando di provare il colpaccio a calciomercato già iniziato.

