Calciomercato Napoli, assalto a due esterni per il dopo Callejon

Tanti movimenti nel mercato del Napoli, intenzionato a tornare ai vertici della classifica per la prossima stagione, e a puntellare vari reparti. Occhio soprattutto alla partenza di Callejon, la quale porterà ad un buco davvero molto pesante. E’ chiaro di come gli azzurri debbano assolutamente intervenire in quella zona di campo, ci sono già diversi obiettivi.

Mercato Napoli: uno tra Under e Boga

Giuntoli e dirigenza si stanno già mettendo a lavoro per quella che sarà la prossima sessione di mercato, e non è più un mistero di come l’obiettivo del Napoli sia quello di prendere un esterno d’attacco, magari giovane. Nel mirino ci sono due profili molto interessanti, e che nonostante abbiano caratteristiche diverse, hanno una cosa che li accomuna: il gran talento. Parliamo di Jeremie Boga e di Cengiz Under, due giocatori che in questo ultimo periodo sono stati accostati molto spesso alla squadra partenopea. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli assalterà uno dei due.

Under o Boga: chi è il più vicino?

Nonostante i discorsi tra Carnevali e Giuntoli ci siano sempre stati per Boga, la sensazione è che al momento sia Under il giocatore più vicino. L’intesa con il giocatore già c’è, bisogna adesso trovare la quadra con la Roma, la quale starebbe prendendo in considerazione varie contropartite.

