Il calciomercato del Napoli sta entrando sempre più nel vivo: Aurelio De Laurentiis è pronto ad annunciare l’acquisto di Victor Osimhen nelle prossime ore. L’attaccante nigeriano diventerà l’esborso più esoso dell’era De Laurentiis, superando anche l’acquisto di Hirving Lozano della scorsa stagione.

Calciomercato Napoli, De Laurentiis chiaro su Osimhen

A margine di una riunione di Lega tenutasi questa mattina a Milano, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato della riforma che vorrebbe applicare alla Serie A e di calciomercato.

Sembra tutto fatto per Osimhen, quando lo annuncerà? “Eh, aspettate qualche giorno…”

Serie A: perché non si può ripartire il 12 settembre? “Gravina mi ha sempre detto che è una follia partire il 12 settembre. Ci sono le partenze alla fine di agosto per le nazionali, ci sono le società più importanti con le quali si realizza il campionato, senza nulla togliere alle medio-piccole, che saranno impegnate anche ad agosto e non si sa fino a quando. Potrebbero essere impegnate anche fino al 20 agosto e oltre. E poi dobbiamo dare almeno dieci giorni di riposo ai calciatori e poi alcuni di loro dovranno andare in Nazionale. Quando poi facciamo il ritiro?“.

Barcellona-Napoli, i dubbi di ADL

La Spagna è tornata a vivere in maniera preoccupante l’incubo Coronavirus. Tra qualche giorno il Napoli dovrebbe essere ospite del Barcellona al Camp Nou per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League ma il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha chiesto alla UEFA di giocare la gara in Portogallo, anticipando le disposizioni che andranno in atto dai quarti di finale in poi.

“Io parlo e chiedo ma è imbarazzante. Senti arrivare dalla Spagna grandi paure e loro fanno gli gnorri. Cosa ci vorrebbe a dire: “Ragazzi non si gioca, si va in Portogallo, in Germania, a Ginevra…“. Alla UEFA non c’è nessuno che sa fare impresa, con i soldi nostri. Se loro hanno deciso che la Champions si fa in Portogallo, possiamo anche noi per gli ottavi andare in Portogallo. Non capisco perché dobbiamo restare in una città che presenta grosse perplessità“.

