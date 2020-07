Calciomercato Milan: spunta la stella del City

Milan, colpo di scena in mezzo al campo. A sorpresa a Milano potrebbe sbarcare la stella del Manchester City.

Calciomercato Milan: David Silva nel mirino dei rossoneri

Anche il Milan in corsa per David Silva. Come riportato da Lalaziosiamonoi.it oltre alla Lazio, anche Milan sarebbe in corsa per il centrocampista spagnolo svincolato dal Manchester City.

Il calciatore piace tanto al club di Lotito, ma nelle ultime ora sarebbe spuntata anche la concorrenza di Maldini e Massara.

Tuttavia per chiudere l’arrivo di David Silva le società dovranno sborsare un ingaggio top visto che il calciatore nella ultima stagione a Manchester guadagnava 13 milioni di euro netti.

Ora David Silva potrebbe accontentarsi di un contratto da 5 milioni a stagione, ma non di meno. Soldi che i rossoneri, senza Champions League, difficilmente potranno racimolare.

Diverso, invece, il discorso della Lazio che per ora non ha presentato offerte ma resta vigile con Tare.

Milan, la concorrenza è dell’Inter…Miami

Tuttavia sul calciatore ci sono diversi club anche all’estero. I due maggiormente accreditati per chiudere l’affare sono Inter Miami e Al Sadd.

Entrambi si sono mossi per David Silva, classe 1986, senza contratto dopo l’esperienza al Manchester City. Ovviamente i club che militano in MLS e campionato arabo, hanno maggior disponibilità economica rispetto alle due squadre italiane che però potrebbero offrire a Silva il palcoscenico europeo.

