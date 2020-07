Il calciomercato del Milan, dopo la conferma di Stefano Pioli, sta entrando nei momenti decisivi: da stabilire il futuro dei senatori ma anche dei giovani rossoneri, da Leao a Rebic.

Calciomercato Milan, Leao risponde sul suo futuro

Rafael Leao è diventato lo “spacca-partite” del Milan di Stefano Pioli. L’attaccante portoghese non sta trovando tanto spazio da titolare nel Milan ma a partita in corso è l’arma in più per Ibrahimovic e compagni. Anche ieri, nella partita contro la Sampdoria, è stato decisivo con una rete nei minuti finali che hanno ribadito l’importanza del centravanti ex Lille. Nelle ultime settimane è stato accostato ai nomi dei possibili partenti del club di Milanello, con tante squadre interessate, anche italiane.

Leao e la ‘risata’ al suo addio

Molte supposizioni sono state fatte anche su un possibile doppio scambio con la Fiorentina che avrebbe portato proprio Rafael Leao e Lucas Paquetà a Firenze, con lo spostamento di Nikola Milenkovic e Federico Chiesa in rossonero. A fare da antitesi alle voci di mercato ci ha pensato lo stesso Rafael Leao che ha risposto ad un tweet di “TuttiTalenti” in merito alla possibile cessione al club di Rocco Commisso. La risposta non si è esplicitata in parole ma in una semplice “emoji”, una risata, quasi a voler indicare l’inesattezza della notizia.

😂 — Rafael Leão (@RafaeLeao7) July 30, 2020

