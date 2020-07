Calciomercato Milan, momento decisivo per il futuro di Ibrahimovic

Il Milan si gode l’ennesima vittoria post lockdown, e si gode soprattutto un Ibrahimovic più scatenato che mai. Il Benjamin Button rossonero (sua citazione) sembra essersi convinto della permanenza, ma le questioni da risolvere continuano ad essere tante, stipendio in primis.

Ultime Milan: vertici Raiola-dirigenza per il futuro di Ibrahimovic

Ibrahimovic segna, trascina e fa sognare i tifosi. Nulla di nuovo è chiaro, con un futuro però tutto da scrivere. Il giocatore, se prima ancora titubante sulla sua permanenza, adesso pare intenzionato a voler restare. Ambiente positivo, Pioli meritevole per il rinnovo, e una squadra che lo segue e che si comporta come lui vorrebbe in mezzo al campo. Tutto rose e fiori, con un vertice per il futuro che però dovrà ancora svolgersi. Se Massara ha parlato di tempi molto ristretti, è facile pronosticare un incontro con Raiola da qui a breve. Questa la notizia riportata da La Gazzetta dello Sport.

Rinnovo Ibrahimovic: la situazione ingaggio

Se da una parte filtra un certo ottimismo per quanto riguarda il futuro di Ibrahimovic, dall’altra parte il Milan sa bene di dover gestire al meglio la situazione. Soprattutto per quanto riguarda l’ingaggio dovrà essere fatto un buon lavoro: lo svedese parte da 6 milioni di euro all’anno, i rossoneri possono arrivarci solo con i bonus.