Calciomercato Lazio: nuovo affondo per Milinkovic-Savic

Lazio, Milinkovic-Savic resta l’obiettivo di mercato di diverse big. Tra queste anche il Mancheter United pronto in estate ad un nuovo assalto.

Lazio, Milinkovic giura amore: ma le offerte non mancano

La Lazio in estate dovrà difendersi ancora una volta dagli assalti delle big per Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo, infatti, è il desiderio di mercato di diverse big, soprattutto in Premier League.

Per questo motivo non sarà facile per Lotito resistere agli assalti. Secondo Agipronews (sito inglese), ci sarebbe ancora il Manchester United.

Il club inglese vorrebbe il serbo per comporre un super centrocampo con Pogba e Bruno Fernandes. Per i bookmakers però, la pista resta complicata.

Nonostante l’interesse degli inglesi, infatti, in questo momento il club più accreditato sarebbe il PSG, quotato a 7.00, mentre i red devils sarebbero “solo” a 20.00.

Lazio: Milinkovic giura amore

In realtà il calciatore, valutato da Lotito oltre 100 milioni di euro, ha sempre detto di voler restare nella capitale e disputare la Champions con il club allenato da Simone Inzaghi. Ora che l’obiettivo è stato finalmente centrato, difficilmente andrà via sul mercato considerando anche che il prossimo sarà un calciomercato particolare.

Saranno poche, infatti, le big che avranno la capacità economica di spendere tanti soldi e quindi, di conseguenza, accontentare Lotito.

LEGGI ANCHE >>> Lazio, colpo per Lotito