Il calciomercato della Lazio potrebbe essere contornato dall’acquisto di un nome molto importante in vista della partecipazione alla prossima Champions League.

Calciomercato Lazio, offerta super per David Silva

Uno dei nomi di grande rilievo su cui sta lavorando Igli Tare e la dirigenza biancoceleste è quello di David Silva, centrocampista spagnolo svincolatosi pochissimi giorni fa dal Manchester City. La volontà del fantasista è quella di continuare la carriera in Europa e starebbe pensando anche all’Italia come nuova esperienza, dopo aver giocato in Liga e in Premier League. Ieri, prima di Lazio-Brescia, Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha smentito la possibilità di arrivare allo spagnolo, anche per i costi esosi dell’operazione.

Contratto fino a 37 anni

Ma ci sono importanti possibilità che la Lazio provi ad affondare il colpo nelle prossime settimane. Stando a quanto riporta gazzetta.it, infatti, il club della capitale starebbe seriamente pensando al centrocampista spagnolo e avrebbe già inviato una prima bozza di contratto. Le cifre sono molto importanti per un club come la Lazio: 4 milioni a stagione per tre anni, fino cioè a 37 anni. L’offerta potrebbe, perciò, essere presa seriamente in considerazione vista la lunghezza del contratto. Sul calciatore restano comunque interessate anche le squadre Betis Siviglia e Valencia.

