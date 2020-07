Calciomercato Juventus: preso l’attaccante, in Spagna sicuri

Juventus, è fatta per l’attaccante che affiancherà Ronaldo. In Spagna danno l’accordo per raggiunto.

Calciomercato Juventus: preso Raul Jimenez?

In Spagna non hanno dubbi, Raul Jimenez è già bianconero. L’attaccante messicano avrebbe scelto di giocare in Italia.

Nelle ultime settimane sono circolati diversi nomi per l’attacco della Juventus. Da quello di Milik del Napoli a Zapata dell’Atalanta, per finire a Jimenez.

L’attaccante messicano piace da diversi mesi alla Juve ed è in forza al Wolverhampton. Ed è proprio su quest’ultimo che arrivano nuove voci che spiazzano anche i tifosi.

Le notizie che arrivano dal paese iberico parlando di un’accelerata nelle ultime ore con il Wolverhampton per l’attaccante Jimenez. A riportare la notizia è il quotidiano sportivo AS, che sottolinea come le posizioni dei due club siano molto vicine. Gli inglesi per il loro centravanti chiedevano 100 milioni di euro, mentre la Juve er pronta ad offrirne 50. Troppo pochi per far vacillare i Wolves. Tuttavia le due società avrebbero trovato un’intesa sulla base della cifra di 80 milioni di euro.

Juventus: il Wolves ha anche il sostituto

In questo modo l’attaccante diventerebbe il calciatore messicano più costoso della storia del paese sudamericano. Quest’anno i suoi numeri in effetti hanno impressionato tutti: 26 gol in 53 partite. Il Wolverhampton avrebbe tra l’altro individuato anche il sostituto nell’attaccante del Braga João Paulo Dias Fernandes, giocatore indicato dal tecnico Espirito Santo.

