La Juventus cambierà molto in vista della prossima stagione. Fiducia a Maurizio Sarri che dovrà proseguire il suo percorso di crescita soprattutto nel gioco bianconero. Ancora non si è visto il Sarrismo, soltanto a tratti e in determinati momenti della stagione. La Juve però ha voglia di continuare con il suo attuale allenatore ed è pronta ad accontentarlo in ottica calciomercato. Tanti i profili seguiti.

Juventus, in arrivo nuovi colpi

Dopo Kulusevski e Arthur, la Juve vuole continuare ad acquistare giovani talenti. Tanti i calciatori bocciati da Sarri e che diranno addio a fine stagione. E’ caccia ad un esterno d’attacco, dato che i bianconeri venderanno quasi sicuramente Bernardeschi e potrebbero considerare anche la cessione di Douglas Costa a cifre importanti. Il sostituto può arrivare direttamente dal Barrcellona.

LEGGI ANCHE >>> Nuova maglia Juventus 2020/21 – VIDEO

Juventus, Messi fa fuori Dembele: Ronaldo pronto ad accoglierlo

Leo Messi vuole tornare a vincere con il Barcellona e si inserisce nei piani della società. Il calciatore spinge verso la cessione il giovane esterno d’attacco Dembele. Secondo il quotidiano Don Balon sul calciatore c’è la Juventus che andrebbe a rinforzarsi per accontentare Cristiano Ronaldo. Pronti sul piatto circa 90 milioni di euro. C’è l’ok del calciatore al trasferimento che non si è mai ambientato al meglio con il club spagnolo. Decisivo un suo errore la scorsa Champions League a porta vuota contro il Liverpool nella gara d’andata che ha facilitato la rimonta al ritorno.