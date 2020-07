Calciomercato Juventus, Andrea Pirlo nuovo allenatore Under 23 (UFFICIALE)

Dopo l’addio di Fabio Pecchia alla Juventus Under 23 (dopo aver portato in bacheca il primo e storico trofeo, la Coppa Italia di Serie C), Andrea Pirlo ha preso il suo posto. E’ arrivata anche l’ufficialità.

Juventus, nuova avventura per il ‘Maestro’

Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus Under 23. Si tratta del suo primo incarico da allenatore, dopo che ha speso gli anni della sua vita calcando i campi da calcio ed essere diventato uno dei calciatori più forti e amati al mondo. E’ stata proprio la società bianconera a riportarlo a casa, 5 anni dopo che lasciò Torino per affrontare l’avventura in America nella Major League Soccer con la maglia dei New York City.

Il suo vice sarà l’ex allenatore della Primavera del Napoli, Roberto Baronio. Nello staff possibile inserimento di Marco Storari.

Il comunicato della Juve: “Bentornato Andrea“

Pochi minuti fa la Juventus ha comunicato l’ufficialità del ritorno di Pirlo come nuovo tecnico under 23: “Inizia oggi una nuova avventura, per Andrea Pirlo e per la Juventus, che dopo 5 anni tornano a lavorare insieme. Andrea è infatti il nuovo allenatore dell’Under 23. Dunque, da Maestro… a Mister; Pirlo ha salutato la Juventus dopo quattro stagioni nell’estate del 2015, con un palmarès bianconero incredibile: quattro Scudetti, una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane. Una sfida è alle porte, per un ritorno che non può che far piacere. Welcome Back, coach Pirlo!“