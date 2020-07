L’Inter è in lotta per chiudere il campionato al secondo posto, si deciderà tutto nell’ultima giornata di campionato, dove i nerazzurri affronteranno l’Atalanta di Gasperini. Poi, la squadra di Antonio Conte, si dovrà concentrare sull’Europa League, dove dovrà partire dagli ottavi affrontando il Getafe. Intanto, la società lavora per la prossima stagione e per accontentare il proprio tecnico con i giusti rinforzi. Dopo Hakimi è vicino il secondo grande colpo.

Inter, si chiude per Tonali

Il Brescia è ormai retrocesso e non può fare altro che vendere Sandro Tonali (contratto in scadenza 2021). Il centrocampista classe 2000 è uno dei migliori talenti in circolazione nel suo ruolo e ha attirato a se gli occhi delle big d’Europa più Inter e Juventus. Tonali però ha deciso di voler restare in Italia, rifiutato anche le avanches del PSG. Poi la scelta è stata tra le due grandi del calcio italiano, ma il giocatore ha ritenuto opportuno scegliere Milano e Conte per il suo percorso di crescita.

Inter, Tonali ad un passo: acquisto ormai definito

Ad annunciare la sua cessione è stato anche il presidente Cellino nelle scorse settimane, che parlato della scelta del giocatore ricaduta sull’Inter. Ora le società sono a lavoro e secondo Sportmediaset l’intesa è stata ormai raggiunta per circa 33 milioni di euro. Prestito oneroso a 10 milioni, più l’obbligo di riscatto fissato a 23 milioni. Al giocatore un contratto di cinque stagioni a 2,5 milioni.