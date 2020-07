Calciomercato Inter, doppio obiettivo da una big inglese

Il calciomercato di Serie A entra sempre di più nel vivo, e in queste ultime settimane l’Inter in particolare starebbe cercando di accelerare i tempi per quanto riguarda varie ipotesi. I nomi che circolano sono tanti, e soprattutto a centrocampo pare ci siano tante opzioni interessanti.

Ultime Inter: Sissoko e Ndombele idee concrete per il centrocampo

L’Inter vuole rinforzare il proprio reparto di centrocampo, e per farlo occorrerà un grande colpo, o per meglio dire un giocatore che si sposi in pieno con quello che è il gioco di Conte. Serve fisicità e aggressività, e nel mirino ci sarebbero due profili molto interessanti del Tottenham: stiamo parlando di Sissoko e Ndombele, due giocatori che con il tempo sono usciti sempre di più dalle gerarchie di Mourinho. Gli Spurs hanno ormai trovato il giocatore ideale per il gioco dello Special One, e la sensazione è che per i due francesi lo spazio possa essere sempre meno. Ecco perchè i nerazzurri restano alla finestra, magari in attesa di altri riscontri, così come riportato dal Corriere dello Sport.

Mercato Inter: la strategia Ndombele

Per quanto riguarda Sissoko un’eventuale trattativa dovrebbe non portare ad un dispendio economico troppo elevato, situazione invece piuttosto diversa se si pensa al colpo Ndombele. Quest’ultimo è stato pagato ben 60 milioni scorsa estate, ed è per questo che l’Inter potrebbe aver bisogno di uno scambio se vuole portare il giocatore a Milano. Tra i profili più graditi per il Tottenham continuano ad esserci sia Skriniar che Brozovic.

