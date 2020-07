Calciomercato Inter: per Messi arriva novità da Sky

Inter, continua il tormentone Leo Messi. Secondo le ultime di mercato l’affare sembrerebbe davvero possibile con il Barcellona.

Inter, per Messi arrivano conferme

Nelle ultime settimane sta prendendo corso il clamoroso tormentone legato all’arrivo di Leo Messi all’Inter.

La voce prende sempre più piede. Ad oggi questa è una suggestione ma la trattativa potrebbe veramente entrare nel vivo.

Il motivo? Il presidente Zhang pare abbia chiesto alla dirigenza di sondare il possibile arrivo della Pulce. Inoltre la proprietà ha dato anche l’ok a lanciare la grafica, con l’ombra di Messi proiettata sul Duomo.

Inter unica meta possibile per Messi

Un’altra conferma in queste ore arriva da Sky Sport. Secondo l’emittente satellitare, in questo momento la società nerazzurra sarebbe l’unica squadra ad avere le risorse necessarie, per chiudere un possibile affare con il Barcellona.

Certo, l’investimento sarebbe importante, visto l’alto ingaggio percepito dal giocatore che sfiora i 50 milioni netti a stagione. Tuttavia con il decreto crescita i nerazzurri potrebbero spenderne solo 65 netti.

Inoltre solo Suning avrebbe la potenza economica adeguata per poter strappare il calciatore al Barcellona.

Per questo miotivo la decisione finale spetterà al calciatore. Messi, già dagli inizi della sua carriera, è sempre stato un simbolo del Barca e andare via a 33 anni vorrebbe dire rompere con l’ambiente. Il discorso è diverso da quello di Ronaldo che aveva già giocato in diversi club.

