Calciomercato Inter: per Ginter arriva una svolta positiva

Inter, si fa sul serio per Ginter. Novità importante nella corsa al centrale tedesco.

Inter, Ginter non rinnova

Secondo le voci di mercato di oggi, il club nerazzurro avrebbe messo gli occhi su Matthias Ginter, difensore del Borussia Mönchengladbach e campione del Mondo nel 2010.

La notizia in serata si è arricchita di una novità positiva. Secondo quanto riportato da Kicker, il giocatore si troverebbe benissimo in Germania, ma al momento non avrebbe fretta di rinnovare il contratto in scadenza 2021. Un segnale del possibile addio.

Inter, Ginter può arrivare

Matthias Ginter, dunque, potrebbe anche decidere di restare al Borussia Mönchengladbach, ma il fatto che il difensore non abbia fretta di rinnovare il suo contratto con i tedeschi alimenta voci di mercato.

Il suo accordo, come detto, è in scadenza nel 2021, con l’opzione di allungare per un anno. Il Direttore Sportivo del club ha dichiarato la sua intenzione di tenerlo in rosa ma solo post-rinnovo.

Il motivo per il mancato rinnovo, infatti, potrebbe essere dovuto proprio le voci di mercato. Il giocatore – classe 1994 e già campione del Mondo a 20 anni con la Germania nel 2014 – piace all’Inter ma non solo. Su di lui ci sono anche Atletico Madrid e Chelsea. In estate, dunque, potrebbe aprirsi una vera e propria asta per accaparrarsi il calciatore.

