Calciomercato Inter, i nerazzurri tornano in pole per un difensore

L’Inter pensa a come puntellare ogni reparto, ed attenzione anche a quello che succederà in difesa, dove Conte senza ombra di dubbio richiederà degli investimenti. Nel mirino dei nerazzurri ci sono tanti giocatori, e molti di questi sono giovani e di talento. Marotta e Ausilio vogliono accelerare.

Ultime Inter: accelerata Kumbulla, Agoumè all’Hellas

Tra i tanti giocatori osservati più da vicino dall’Inter c’è sicuramente Kumbulla, centrale albanese che ha fatto benissimo alla sua prima stagione in Serie A. Il giovane difensore ha attirato l’attenzione da parte dei nerazzurri, che dopo un combattimento con la Lazio si sentono di nuovo in pole. Una mezza intesa con il Verona ci sarebbe già, soprattutto in caso di un eventuale inserimento di Agoumè nella trattativa. Il francese si andrebbe ad aggiungere ad una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Sicuramene un’operazione non facile da portare avanti, ma da cui proviene un certo ottimismo da parte dei meneghini. Questa la notizia riportata dal Corriere dello Sport.

Kumbulla-Inter: i nerazzurri si prenota, c’è un’altra opzione

Kumbulla è l’obiettivo numero uno per la difesa nerazzurra, e pare che l’Inter si sia ormai “prenotata” per il giocatore. C’è però anche un’altra opzione ancora valida: la permanenza per un altro anno a Verona, con gli scaligeri che gradirebbero parecchio, e i nerazzurri che aspetterebbero una maturazione ancora più completa.

