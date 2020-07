L’Inter lavora per il futuro. Il club nerazzurro ha chiuso l’acquisto di Hakimi e vuole pensare sempre più in grande. Leo Messi è solo un sogno (al momento) ma Suning ha promesso investimenti importanti. Il club vuole portare i grandi campioni a Milano per poter contrastare la Juventus in Italia e tornare importante in Europa. Intanto, si lavora ad una maxi trattativa con un club di Premier League.

Inter, Skriniar verso l’Inghilterra: la possibilità di scambio

Milan Skriniar, difensore dell’Inter, potrebbe dire addio nella prossima finestra di mercato. Sul centrale c’è il Manchester City da tempo, ma non solo. Il Chelsea, infatti, è l’altro grande club pronto ad investire. La squadra di Lampard si sta rivelando già la regina del mercato. Dopo gli acquisti di Zyiech e Werner è ad un passo il talento Havertz e ora si punta anche Skriniar. Possibile maxi scambio tra le parti. In Italia arriverebbe un Campione del Mondo.

Inter, maxi scambio: Skriniar per Kante

N’Golo Kante del Chelsea è uno dei centrocampisti più forti al mondo. Il calciatore francese ha un contratto in scadenza 2023 e potrebbe partire per approdare sotto la gestione di Antonio Conte. Un vero e proprio sogno in media per l’allenatore nerazzurro. Non è da escludere uno scambio con Skriniar. Scambio che potrebbe arrivare anche con il Tottenham, dove all’Inter piacciono Sissoko e Ndombele.