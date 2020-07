Clamorosa notizia quella che arriva dalla Germania. Il calciatore è in rottura con il club e sta pensando di trasferirsi in Italia per vestire la maglia dell’Inter.

Alaba si offre all’Inter, i neroazzurri ci pensano seriamente

David Alaba all‘Inter, un sogno che può diventare realtà. Il Bayern Monaco ed il difensore della nazionale austriaca non hanno raggiunto ancora l’accordo per il rinnovo del contratto (che scadrà tra un anno). Le voci che lo vogliono in Italia si fanno sempre più insistenti. Pare che l’entourage del calciatore abbia richiesto alla società bavarese 20 milioni di euro annui, cifra che il club tedesco non vuole minimamente spendere.

Purtroppo i neroazzurri non sono l’unica società che segue il calciatore. Pare che all’estero, il Barcellona, voglia aggiudicarsi il calciatore (ci sta provando già da due anni ma senza ottenere risultati).

Barcellona-Alaba sì! Ma solo a parametro zero…

La società blaugrana vorrebbe sì acquistare Alaba, ma solo a partire dalla prossima stagione. Approfittando del fatto che il giocatore si libererà a parametro zero dal club. In Inghilterra anche il Manchester City di Pep Guardiola (grande estimatore dell’ex Hoffenheim) osserva la vicenda. Non è da escludere un passaggio in Premier League. L’unica cosa certe è che tira brutta aria in terra tedesca dove sia Alaba che Thiago Alcantara hanno rifiutato il rinnovo e vogliono andarsene dal Bayern Monaco.