La salvezza raggiunta con quattro giornate di anticipo ha permesso alla Fiorentina di Rocco Commisso di iniziare a progettare con calma le scelte di calciomercato per la prossima stagione. A partire dall’allenatore. Nonostante l’obiettivo raggiunto con ampio margine, Beppe Iachini è stato messo in discussione.

Calciomercato Fiorentina, Iachini confermato in panchina

Dopo la vittoria convincente di ieri sera contro il Bologna, però, il tecnico della Fiorentina ha ribadito la volontà di continuare il progetto tecnico sulla panchina viole e pochi minuti fa è arrivate l’ufficialità della sua conferma. La Fiorentina, infatti, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato che la prossima stagione sarà proprio Beppe Iachini a guidare la Viola. Nelle settimane scorse la dirigenza della Fiorentina aveva sondato anche il terreno per altri tecnici: da Spalletti a Giampaolo, passando per Di Francesco fino alla clamorosa suggestione che portava a Daniele De Rossi.

Il comunicato

ACF Fiorentina comunica che Mister Giuseppe Iachini rimarrà alla guida tecnica della Prima Squadra gigliata anche per la stagione 2020/21.

Le parole di Rocco Commisso sulla conferma del tecnico. “Beppe Iachini è arrivato in un momento molto complicato per la squadra ed è riuscito, nonostante tutte le difficoltà di un’annata unica e incredibile sotto tutti i punti di vista, a dare compattezza all’ambiente ed a risalire la classifica. Proprio per questo sono convinto che il Mister si meriti l’opportunità della riconferma e di poter lavorare con la squadra sin dall’inizio della stagione. In questi mesi ho apprezzato la sua serietà, il suo impegno e le sue competenze e credo sia giusto riconoscere il buon lavoro che ha fatto insieme allo staff. La prossima stagione saremo tutti al suo fianco e già da ora gli faccio il mio più grande in bocca al lupo per il nuovo campionato.Adesso però pensiamo all’ultima partita e proviamo a migliorare ancora la nostra classifica“.

