Cagliari-Juventus, Zenga a DAZN: “Futuro? Il mio l’ho fatto”

Terminata la gara tra Cagliari e Juventus, il tecnico dei rossoblu Walter Zenga è intervenuto davanti alle telecamere nel post-partita.

Juventus, le parole di Zenga al termine del match contro il Cagliari

Contro i bianconeri è arrivata una vittoria, gli uomini di Sarri sono campioni d’Italia ma sono usciti sconfitti dalla Sardegna Arena. Per l’ex Uomo Ragno è tempo di scherzare anche con Balzaretti: “Palermo-Juve? Mi dimenticai di dare la formazione…parliamo di oggi. Battere la Juva fa sempre morale. Abbiamo giocato altre partite, abbiamo trovato la quadra con Rog, Nandez e Nainggolan, venendo poi a mancare questi abbiamo avuto delle difficoltà. Stasera i ragazzi hanno dimostrato di essere un grande gruppo, con il lavoro questa squadra può fare qualsiasi cosa. Infortunio Cragno? Volevo entrare io perché avevo finito i cambi. Buffon? Amico di vecchia data, ogni volta che ci incontriamo abbiamo una stima reciproca, ha scritto la prefazione di un mio libro, io gli ho detto che è un grande perché alla sua età io avevo già smesso. Futuro? Non è che se vinci una partita sei bravo. Il Cagliari farà tante valutazioni, a me piacerebbe iniziare una stagione, con una preparazione. Io ho cominciato il 18 maggio, ringrazio Dio per avermi dato tanti giocatori che hanno tirato la carretta, Ionita, Rog, Nandez. Io il mio l’ho fatto, deciderà il presidente”.