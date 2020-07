Cagliari-Juventus, Sarri a DAZN: “Potremmo schierare l’Under 23 all’ultima giornata”

Terminata la gara tra Cagliari e Juventus, il tecnico dei bianconeri Maurizio Sarri è intervenuto davanti alle telecamere nel post-partita.

Juventus, le parole di Sarri al termine del match contro il Cagliari

Contro i rossoblu è arrivata una sconfitta, ma conta poco visto che gli uomini di Sarri sono già campioni d’Italia. Per l’allenatore bianconero è tempo di guardare già ai prossimi impegni: “La partita di stasera non ci preoccupa, a livello di motivazione e determinazione è una partita atipica, va presa per quella che è. Se si parla dei gol subiti in generale, è chiaro che dobbiamo diventare una squadra più solida. La Lega ci ha creato dei problemi, siamo l’unica squadra che ha giocato così tante partite nell’ultima settimana. Vedremo se all’ultima giornata sarà il caso di schierare l’Under 23. Il palleggio non ci viene sempre bene ad alta velocità, spesso in casa un modo per sbloccare la partita l’abbiamo comunque trovato. Poi è chiaro, con un po’ di condizione fisica in più, anche il ritmo con cui viaggia il pallone può essere più alto. Convivenza Ronaldo-Higuain? CR7 è atipico, chiaro che l’altro attaccante che gioca con lui deve adeguarsi. Il portoghese viene cercato con insistenza, essendo un fulcro del gioco, a volte anche eccessivamente. Ieri ci ho parlato, si sentiva bene, voleva giocare. Si rende conto bene del suo fisico, abbiamo deciso insieme che poteva giocare stasera”.



IN AGGIORNAMENTO