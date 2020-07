Ultime Juventus, arrivano le critiche via social per Ramsey

Un finale di stagione molto complicato per la Juventus, che nonostante abbia vinto il nono Scudetto di fila, è riuscita ugualmente a creare tanti dubbi nella mente dei tifosi. La squadra di Sarri ha spesso fatto emergere diverse lacune, e adesso anche qualche singolo è sotto processo. Ovviamente la testa va già alla sfida di Champions contro il Lione, e intanto ai giocatori non è di certo mancato il riposo.

Ultime Juventus: critiche social per Ramsey

Non è stato un campionato facile per la Juventus, e non lo è stato soprattutto per i nuovi arrivi: Rabiot, De Ligt e Ramsey hanno fatto parecchio fatica ad ambientarsi, e tra questi c’è ancora qualcuno che non convince per niente. Concentriamoci infatti maggiormente sul centrocampista gallese, arrivato dall’Arsenal con tante aspettative, e che quest’anno ha giocato poco e anche male. La sfida con il Cagliari non lo vedrà protagonista per un turno di riposo concessogli da Sarri, e proprio per questo alcuni tifosi sono insorti sui social. “Di zavorre che rubano lo stipendio la Juve ne ha già tante”.

Ramsey: futuro lontano da Torino?

L’impatto di Ramsey alla Juventus non è stato per niente positivo, e adesso il suo futuro potrebbe già essere altrove. L’ex Arsenal potrebbe tornare in Premier League, dove tra le più interessate ci sono Manchester United e Tottenham.

