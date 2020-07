Udinese-Lecce: Ter Avest e Mancosu nel prepartita

Sfida molto importante tra Udinese e Lecce, e soprattutto per i salentini si tratta di un vero e proprio ultimatum per la permanenza in Serie A. Nel prepartita hanno parlato Ter Avest e Mancosu, queste le loro parole rilasciate a Sky Sport e riportate dalla nostra redazione.

Ter Avest e Mancosu prima di Udinese-Lecce

Ter Avest: “Per il Lecce si tratta di una partita importantissima, noi però vogliamo concludere la stagione nel miglior modo possibile”

Mancosu: “E’ come se fosse un’ultima spiaggia per noi, non è di certo mancata la sfortuna. La speranza c’è ancora, ma di certo non meritavamo di essere in questa situazione”