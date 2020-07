Lecce, Liverani: “La salvezza l’impresa più grande della mia carriera”

Fabio Liverani, allenatore del Lecce, è intervenuto al termine di Udinese-Lecce finita 1-2. Il tecnico ha parlato a Sky Sport della prestazione e del futuro.

Lecce, le parole di Liverani

Ecco quanto evidenziato da Calciomercato24.com:

“Ci crediamo, abbiamo giocato il nostro calcio con qualità e cuore. Crediamo in quello che facciamo. Le difficoltà post lockdown si sono viste. Credo nell’anima di questi ragazzi. Il calcio può raccontare favole incredibile. Lapadula e Mancosu non hanno giocato tre partite in una settimana nemmeno quando andavano all’oratorio. E’ giusto che ci andiamo a giocare gli ultimi 90 minuti per la salvezza. Ci sono tante difficoltà, molti ragazzi e tanti infortuni da neopromossa. Babacar e Farias che erano i nostri top non hanno quasi mai giocato. La salvezza sarebbe la più grande impresa della mia carriera. In questo momento lavoriamo tanto su video e lavagna, meno sul campo. Ringrazio tutto il mio staff per quello che fanno, non è facile in questo momento. Siamo tutti tanto sotto pressione in questo momento che si gioca ogni 2 giorni. Siamo all’ultima giornata, tanto ancora è da decidere. La Serie A ha ripreso credibilità. La sfida Genoa-Lecce è bellissima per gli appassionati di calcio”.

