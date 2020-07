Torino-Roma 2-3 e Fiorentina-Bologna 4-0, risultato & tabellino dei match

Torino-Roma e Fiorentina-Bologna sono due delle tre gare delle 21:45. Ecco i risultati e i tabellini delle gare.

Serie A, i risultati di Torino-Roma e Fiorentina-Bologna

Torino-Roma

Partita ricca di emozioni allo stadio ‘Grande Olimpico’ di Torino. I giallorossi di Paulo Fonseca hanno concluso il primo tempo sul punteggio di 2-1. Ad andare in vantaggio, però, sono i granata di Moreno Longo con il gol di Alex Berenguer al 14′, servito ottimamente da Simone Zaza. Due minuti più tardi la Roma riesce a trovare il gol del pareggio con Dzeko che batte il portiere Ujkani. Al 23′ il gol di Smalling con un gran colpo di testa da calcio d’angolo. Nel secondo tempo i giallorossi si portano sul 3-1 grazie ad un rigore trasformato da Amadou Diawara al 61′. Il Toro non ci sta, dopo aver colpito la traversa con Simone Verdi, è Stephane Singo ad accorciare le distanze sul 2-3.

Il tabellino

TORINO (3-4-2-1): Ujkani; Lyanco, Nkoulou, Bremer; Singo (88′ Adopo), Lukic, Meité, Ansaldi (75′ Belotti); Verdi, Berenguer (81′ Aina); Zaza. All. Longo



ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres (72′ Ibanez), Diawara, Cristante (72′ Veretout), Spinazzola (51′ Zappacosta); Carles Perez (73′ Zaniolo), Mkhitaryan (92′ Perotti); Dzeko. All. Fonseca

Gol :14′ Berenguer (T), 16′ Dzeko (R), 23′ Smalling (R), 61′ Diawara (r) (R), 65′ Singo (T)

Ammoniti: Lyanco (T), Carles Perez (R), Mancini (R), Meite (T), Zaniolo (R)

Fiorentina-Bologna

Primo tempo povero di emozioni al Franchi. Entrambe le squadre non hanno più nulla da chiedere al campionato. Da segnalare solo l’ammonizione al viola Ghezzal per simulazione al 25′. Il giocatore era diffidato e salterà l’ultima partita di campionato contro la Spal a Ferrara. Nel secondo tempo la Fiorentina va in vantaggio con Federico Chiesa servito ottimamente da Dalbert. Al 54′ raddoppio per i viola sempre con Chiesa, per lui sono 9 gol in campionato. Al 66′ annullato un eurogol al Bologna con Svanberg, nell’azione precedente Orsolini era in fuorigioco. Al 74′ Milenkovic sigla il 3-0 a distanza ravvicinata. E’ la serata di Chiesa, all89′ infatti il figlio d’arte la mette nell’angolino basso dove Skorupski non può nulla, è 4-0 viola.

Il tabellino

FIORENTINA (3-4-3): Terracciano (84′ Brancolini); Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti (67′ Lirola), Pulgar, Castrovilli, Dalbert (84′ Terzic); Chiesa, Cutrone (67′ Kouame), Ghezzal (55′ Duncan). All. Iachini

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Corbo, Danilo (84′ Bonini), Denswil; Dominguez (63′ Svanberg), Medel (63′ Schouten); Orsolini (75′ Juwara), Soriano (63′ Baldursson), Sansone; Barrow. All. Mihajlovic

GOL: 48′ Chiesa (F), 54′ Chiesa (F), 74′ Milenkovic (F), 89′ Chiesa (F)

Ammoniti: Ghezzal (F), Corbo (C), Dalbert (F)