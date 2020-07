Serie A, risultati & tabellini 37ª giornata: Milan e Lazio in vantaggio

Penultima giornata di Serie A: le gare delle 19:30 presentano tante sfide interessanti, sia in ottica Europa League che salvezza, con Lecce e Genoa contemporanemanete in campo.

Espulsi: Nicola (G) per proteste al 38′.

GENOA (4-4-2): Perin; Biraschi, Romero, Goldaniga, Masiello; Jagiello, Lerager, Schone, Cassata; Pandev, Pinamonti. A disp: Marchetti, Ichazo, Zapata, Criscito, Ghiglione, Ankersen, Barreca, Behrami, Rovella, Falque, Favilli, Destro. All. Davide Nicola

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Bourabia, Locatelli; Berardi, Djuricic, Traore; Caputo. A disp: Pegolo, Russo, Peluso, Muldur, Magnani, Kyriakopoulos, Ghion, Magnanelli, Obiang, Manzari, Haraslin, Raspadori. All. Roberto De Zerbi

Apre le marcature Traoré al 26′: il centrocampista batte il portiere su un cross dalla destra di Berardi , praticamente solo da spingere in rete sul secondo palo. Al 39′ raddoppia lo stesso attaccante con un gran tiro a giro: il Grifone rischia molto in ottica salvezza con una sconfitta oggi.

Vantaggio Udinese al 36′ con il colpo di testa di Samir su corner dalla sinistra. Pareggio su rigore di Mancosu , che spiazza Musso. Il Lecce torna a sperare per la salvezza, visto il momentaneo ko del Genoa col Sassuolo.

Gol: 36′ Samir, 40′ Mancosu

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Samir; Ter Avest, De Paul, Walace, Fofana, Sema; Okaka, Nestorovski. A disposizione: Nicolas, Perisan, Lasagna, Ballarini, Mazzolo, Palumbo, Oviszach, Compagnon, Lirussi, Zeegelaar, De Maio. Allenatore: Gotti

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Paz, Lucioni, Calderoni; Mancosu, Petriccione, Barak; Falco, Shakhov; Lapadula. A disposizione: Vigorito, Sava, Vera, Monterisi, Meccariello, Saponara, Colella, Maselli, Rimoli, Majer, Dell’Orco, Tachtsidis. Allenatore: Liverani

Ammoniti: Paz

LAZIO-BRESCIA 1-0



I padroni di casa, in campo con la nuova maglia 2020-2021, passano al 17′ con Correa: l’argentino viene servito da un assist di Ciro Immobile al termine di una triangolazione nello stretto.

Il tabellino

Gol: 17′ Correa

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi

BRESCIA (4-4-2): Andrenacci; Sabelli, Gastaldello, Papetti, Mateju; Spalek, Tonali, Viviani, Zmrhal; Torregrossa, Aye. All. Lopez

Ammonito: Lazzari (L)

SAMPDORIA-MILAN 0-l 54′



Subito in vantaggio gli ospiti: assist di Rebic da fondocampo sulla sinistra, Ibra svetta di testa e batte Falcone. Al 54′ raddoppio di Calhanoglu, che segna di destro in spaccata il 9° gol del suo campionato. Qualche attimo di attesa, poi la convalida del VAR.

Il tabellino

Gol: 4′ Ibrahimovic, 54′ Calhanoglu

SAMPDORIA (4-4-2): Falcone; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; De Paolo, Linetty, Vieira, Jankto; Ramirez, Quagliarella. All. Ranieri

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli

VERONA-SPAL 3-0



Passano in vantaggio i padroni di casa al 7′ con un colpo di testa di Di Carmine: Lazovic sfonda sulla sinistra e mette in mezzo, l’attaccante insacca di testa sul secondo palo. Dopo quattro minuti raddoppio fotocopia: sempre di testa, sempre sul secondo palo, solo che stavolta il cross è di Dimarco. All’inizio della seconda frazione arrotonda il punteggio Faraoni con stacco di testa su corner dalla sinistra. Tutto facile per la squadra di Juric.

Il tabellino

Gol: 8′,12′ Di Carmine, 47′ Faraoni

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Radunovic; Faraoni, Gunter, Veloso; Lazovic, Amrabat, Pessina, Dimarco; Eysseric, Borini; Di Carmine. A disposizione: Silvestri, Berardi, Badu, Zaccagni, Stepinski, Pazzini, Verre, Lucas, Terracciano, Salcedo. Allenatore: Juric

SPAL (4-3-3): Letica; Tomovic, Salamon, Bonifazi, Fares; Valoti, Valdifiori, Dabo; Strefezza, Petagna, Tunjov. A disposizione: Thiam, Meneghetti, Cionek, Missiroli, Murgia, Vicari, Felipe, Di Francesco, D’Alesandro, Iskra, Horvath, Kryeziu. Allenatore: Di Biagio