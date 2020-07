Serie A, gli highlights video della 37ª giornata: ok Milan e Lazio, Lecce da brividi

Si sono appena concluse le sfide delle ore 19:30: vincono Lazio, Milan, Sassuolo, Lecce e Verona. Diamo un’occhiata alle immagini dei match con le sintesi video.

La sintesi video dei gol della 37ª giornata

Grande spettacolo, tanti gol, tante emozioni. All’Olimpico, agguantata la Champions, si cerca il record di gol per Ciro Immobile: con quello di oggi, è arrivato a 35 in campionato, a solo una lunghezza dal record di Higuain. Punti importantissimi per il Lecce a Udine, soprattutto a causa della sconfitta del Genoa contro il Sassuolo. Solo un gradino in classifica divide i 2 club, che si giocheranno la salvezza all’ultima giornata.

Lazio-Brescia

Sassuolo-Genoa

Udinese-Lecce

Sampdoria-Milan

Verona-Spal