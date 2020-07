Il Sassuolo di Roberto De Zerbi sta continuando a stupire mezza Europa: oggi ha battuto 5-0 il Genoa di Davide Nicola, mettendo nei guai il Grifone in zona retrocessione.

Sassuolo, De Zerbi: “Grandi traguardi. Scudetto delle piccole? Vince il Verona”

“Ci stiamo giocando l’ottavo posto e non ci piace lasciare nulla al caso“.

Scudetto delle piccole? “Il Verona partiva in maniera diversa rispetto a noi, tanti giocatori non facevano la Serie A e la vera sorpresa sono loro. Così come il Parma che ha fatto molto bene fino ad un certo punto. Noi siamo andati oltre le nostre aspettative. Adesso vogliamo arrivare ottavi, vogliamo arrivare al massimo di ciò che possiamo“.

Hai lavorato sulla testa dei singoli? “Se i ragazzi giocano così significa che si sono preparati da soli. Il traguardo di Caputo è di tutti, non solo di Caputo. Tanti traguardi personali poi devono diventare collettivi per far diventare la squadra ancora più importante“.

ll futuro dei big neroverdi

Raspadori? “E’ forte. Purtroppo nel calcio si giudica ancora in base all’altezza e al peso ma lui ha tutte le qualità per esplodere“.

Futuro di Berardi? “Io quando sono arrivato qui non ho mai voluto mettere dei paletti. I nostri big sono pronti ad andare nelle big, se loro mi chiederanno di andare via li lasceremo andare. Non mi fa paura vendere, mi fa paura acquistare calciatori pronti nel giro di così poco tempo“.