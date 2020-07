Osti prima di Sampdoria-Milan: “Ranieri anche il prossimo anno”

Osti, direttore sportivo della Sampdoria, ha parlato ai microfoni Sky prima del match contro il Milan. Queste le sue parole rilasciate a Sky Sport e riportate dalla nostra redazione.

Osti prima di Sampdoria-Milan

“Giocatori in scadenza? Per ora il nostro pensiero è concentrato sul campionato, poi ci incontreremo e parleremo di tutto. La nostra salvezza è stata raggiunta in maniera inaspettata grazie ad un ottimo lavoro di Ranieri. Il merito è suo e sarà con noi anche il prossimo anno. Miglioramenti per il prossimo anno? Sicuramente la fase difensiva andrà aggiustata, 60 gol subiti sono tanti. Avremo anche bisogno di giovani in più, in attacco vedremo chi si adatta al gioco di Ranieri”