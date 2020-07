Massara prima di Sampdoria-Milan: “Rinnovo Ibrahimovic? Lui è felice”

Massara, direttore sportivo del Milan, ha parlato prima del match contro la Sampdoria. Queste le sue parole rilasciate a Sky Sport e riportate dalla nostra redazione.

Massara prima di Sampdoria-Milan

“Rinnovo Ibra? Con Ibrahimovic parliamo tutti i giorni, ora vogliamo discutere con grande tranquillità con Raiola. Le valutazioni da fare saranno molte, è stata sicuramente un’esperienza molto positiva e siamo tutti felici, compreso lui. Rinnovo Donnarumma? Anche per lui vogliamo trovare la miglior soluzione possibile, sono situazioni molto diverse tra loro. Tempistiche? Donnarumma ha già un contratto, ma adesso vanno messe le basi per il futuro. Per quanto riguarda Ibra serve un’accelerata importante, i tempi sono molto più brevi. Rinnovo Calhanoglu? Discuteremo con il suo entourage, siamo molto contenti di quello che sta facendo in campo”