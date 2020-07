Sampdoria-Milan, splendido gol di Ibrahimovic di testa (VIDEO)

Sampdoria-Milan, Ibra porta in vantaggio i ‘diavoli’

Zlatan Ibrahimovic ha portato in vantaggio il Milan contro la Sampdoria al minuto numero 4. Imbeccato, ottimamente, da Ante Rebic che dalla sinistra ha crossato per lo svedese. Nulla hanno potuto i centrali blucerchiati Yoshida e Colley che non sono riusciti a sovrastare l’ex Paris Saint Germain che, con un grandissimo stacco di testa, ha beffato l’incolpevole Wladimiro Falcone. Per ‘Ibracadabra‘ si tratta del settimo gol stagionale da quando è ritornato ad indossare la casacca rossonera, dopo esser stato in America nella Major League Soccer con la maglia dei Los Angeles Galaxy.

