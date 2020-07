Nemanja Gudelj, centrocampista del Siviglia, è risultato positivo al Coronavirus: la sua squadra sarà avversaria della Roma in Europa League

Roma-Siviglia, Gudelj positivo al Coronavirus

Il centrocampista serbo con cittadinanza olandese è il secondo calciatore della Liga a risultare positivo dopo il termine del campionato. Pochissimi giorni fa anche Mariano Diaz, attaccante del Real Madrid, è risultato positivo al Coronavirus ed è stato isolato dal resto della rosa. Ciò potrebbe causare dei problemi alle spagnole circa la partecipazione alle competizioni europee, anche se non ci sono ancora notizie certe circa le possibili conseguenze.

Le parole di Gudelj

Gudelj ha spiegato la sua situazione attraverso un video pubblicato sul proprio profilo Twitter, in cui si è mostrato in ottima forma, a conferma delle parole positive. “Buonasera a tutti, confermo di essere positivo al COVID-19. Sto bene e non ho alcun sintomo, spero di poter tornare presto e aiutare il club a raggiungere gli obiettivi in questo finale di stagione“.

